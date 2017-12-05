Квитки на міжнародні поїзди нарешті можна буде купити онлайн

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує відкрити онлайн-продаж квитків на всі міжнародні поїзди в січні 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на прес-конференції.

"Ми плануємо протягом місяця-півтора повністю перевести все міжнародне сполучення на онлайн-продаж. Тут питання в тому, що експлуатація міжнародних поїздів здійснюється не лише «Укрзалізницею», а спільно з іншими країнами. Тому нам потрібно узгодити деякі процедури", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня «Укрзалізниця» запустила онлайн-продаж квитків на міжнародні потяги в країни Європейського Союзу.

У липні «Укрзалізниця» запустила онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний швидкісний поїзд «Інтерсіті+» № 705/706 Київ - Львів - Перемишль.

У січні цього року "Укрзалізниця" повідомила про плани до кінця 2017 року обладнати залізничні вокзали терміналами самообслуговування з продажу квитків на поїзди.

У листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Ця універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.