Голова "Укрзалізниці": питання припинення сполучення з Росією вирішуватиметься наступному року

Питання припинення залізничного сполучення з Росією вирішуватиметься наступного року, а на даний момент поїзди курсують у цьому напрямку.

Читайте такожКвитки на міжнародні поїзди нарешті можна буде купити онлайн

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на прес-конференції.

"Сполучення між Україною та Росією на сьогодні залишається. Ми не запроваджуємо додаткових преференцій або знижок за цим напрямком. Питання подальшого курсування поїздів у цьому напрямку вирішуватиметься протягом наступного року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у травні цього року в "Укрзалізниці" заявили, що не планують припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією.

Російська "Федеральна пасажирська компанія" (дочірнє товариство РЗ) із 14 грудня 2014 року на рік скасувала свої поїзди до України й ще кількох країн СНД через "низьку рентабельність" й так і не відновила залізничне сполучення. А з 25 жовтня 2015 року було припинено й авіасполучення між Україною та Росією.