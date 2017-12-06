"Укрзалізниця" назвала маршрути поїздів, які скасовуються з 10 грудня

02:09, 06 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
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"Укрзалізниця" у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік зніме 10 маршрутів по Україні.

УЗ зніме 10 маршрутів прямування поїздів по Україні / фото УНІАН

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця", згідно з новим графіком руху поїздів на 2017/2018 рік, зніме 10 маршрутів поїздів по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на прес-конференції.

"За існуючими напрямками ми провели оптимізацію графіка. Ми скасовуємо деякі потяги, що не користувалися популярністю. Замість скасованих потягів ми пропонуємо альтернативний варіант проїзду пасажирів", - сказав він.

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Згідно презентації, з призначенням нових маршрутів «Укрзалізниця» змушена скасувати наступні поїзди:

№ 767/768 Київ - Луцьк (альтернативний поїзд № 98/97 Київ - Ковель);

№ 757/758 Київ - Могилів-Подільський (альтернативний поїзд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинів);

№327/328 Суми - Зернове (пасажири можуть користуватися поїздами з пересадкою на станції Конотоп);

№ 686/685 Одеса - Ізмаїл (альтернативний поїзд № 146/145 Київ - Ізмаїл);

№409/410 Харків - Лисичанськ (альтернативні поїзда № 609/610 Харків - Лисичанськ, № 46/45 Ужгород - Лисичанськ);

№ 221 / 521-522 / 222 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський літній (альтернативний маршрут № 248/247 Одеса - Київ, Житомир);

№ 127/128 Харків - Бахмут (альтернативний поїзд № 96/95 Маріуполь - Бахмут);

№ 793/794 Харків - Ім. Т. Шевченка (альтернативний поїзд № 127/128 Харків - Ковель);

№ 90/89 Жмеринка - Москва (встановлюється курсування причіпних вагонів Жмеринка - Москва в складі поїзда № 56/55 Хмельницький - Москва).

Раніше УНІАН повідомляв, що "Укрзалізниця", згідно з новим графіком руху поїздів на 2017/2018 рік, з 10 грудня запустить 10 нових маршрутів по Україні.

"Укрзалізниця" - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #графік руху поїздів#Укрзалізниця скасовує поїзди