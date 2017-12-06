Україна та Білорусь домовилися про збільшення квот на автомобільні перевезення

Україна і Білорусь домовилися про збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів до 65 тис. одиниць.

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Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури, відповідні домовленості були досягнуті за підсумками зустрічі 5 грудня міністра інфраструктури України Володимира Омеляна та міністра транспорту Республіки Білорусь Анатолія Сівака.

«Сторони домовилися про збільшення квоти дозволів на міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і вантажів до 65 000 одиниць, а розподіл за типами і видами дозволів здійснюватиметься з урахуванням потреб перевізників обох країн», - йдеться в повідомленні.

Також, згідно з повідомленням, сторони домовилися про розвиток транспортного сполучення Північ-Південь територіями України та Республіки Білорусь з метою забезпечення оптимальних логістичних схем доставки вантажів з використанням інфраструктури Білорусі та України.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді Україна відчула дефіцит польських дозволів на автомобільні вантажні перевезення.

В кінці листопада Мінінфраструктури заявило, що Україна домовилася з Польщею про надання українським вантажоперевізникам додаткової квоти дозволів на здійснення автомобільних перевезень через територію Польщі.