Продажі авто в Україні зросли на чверть: яким маркам віддають перевагу українці

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді 2017 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зросли на 26% – до 73,1 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

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Як відзначили представники асоціації, найпопулярнішою маркою в Україні стала Toyota, продажі якої становили 8699 штук. Порівняно з результатом за 11 місяців 2016 року, продажі Toyota зросли на 27%.

Другу позицію на ринку зайняв французький бренд Renault, продажі якого зросли на третину – до 7543 авто.

З результатом 5018 машин і зростанням на 42% до січня-листопада 2016 року у трійку лідерів увійшов бренд Skoda.

На четверту позицію піднявся Volkswagen, який роком раніше займав п'яте місце. Попит на німецьку народну марку зріс на 28% до 5706 одиниць.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні в листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року знизилися на 1% - до 7677 одиниць.

За підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 41% – до 65,5 тис. одиниць. Експерти прогнозували, що продажі легкових авто в 2017 році зростуть на третину.