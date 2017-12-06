"Укрзалізниця" хоче придбати 60 і модернізувати 260 купейних вагонів

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує придбати 60 і модернізувати 260 купейних вагонів в 2018 році, повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

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"У 2018 році запланували придбати 60 купейних вагонів і модернізувати 260, з яких 100 замінимо туалетні системи та системи кондиціонування. Разом з нинішніми обсягами оновлення - це майже 1/6 парку, який ми сьогодні експлуатуємо", - цитує прес-служба Кравцова.

За його словами, "Укрзалізниця" буде розвивати швидкісний рух, для чого буде оголошений тендер на придбання 10 швидкісних електропоїздів з терміном поставки у наступні роки.

Наступного року планується оголосити процедуру закупівлі на придбання 11 дизель-поїздів з початком поставок в 2018 році, а також планується оголосити тендер на придбання 5 приміських електропоїздів, сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кравцов заявив, що протягом п'яти років планується вкласти в розвиток інфраструктури та модернізацію рухомого складу 5,864 мільярда доларів капітальних інвестицій.