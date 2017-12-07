Росія запускає всі пасажирські поїзди в обхід України з 11 грудня

Всі російські пасажирські поїзди перейдуть на рух по новій залізничній лінії Журавка - Міллерово в обхід України з 11 грудня. Про це повідомив журналістам директор РЖД з пасажирських перевезень Дмитро Пегов, передає ТАСС.

"Буде перехідний період. Частина поїздів вже там ходить. Перехід буде тривати саме добу - з 10 до 11 грудня. Коли здійсниться перехід, то вже пасажирські поїзди там [на старій ділянці по території України] курсувати не будуть", - сказав він.

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Раніше міністр транспорту РФ Максим Соколов пообіцяв, що рух усіх російських поїздів буде переведено на нову залізничну лінію Журавка - Міллерово в обхід України до кінця року. За його словами, це 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів.

Раніше повідомлялося, що першими в обхід України пройшли потяги з Москви в Кисловодськ, Анапу, Новоросійськ, Адлер і назад, та інші.