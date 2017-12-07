Неспокійна осінь: за три місяці бензин та дизпаливо подорожчали на 15%

Зокрема, ціна літра бензину марки А-95 з початку осені зросла на 12% - дійшовши до 28 гривень за літр. А вартість дизпалива і зовсім збільшилася на 14,7% - до 26 гривень. Це найбільша надбавка, яку демонстрували ціни на стелах АЗС цього року, повідомляє Новое время.

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Разом з тим нафтотрейдери обіцяють нове подорожчання.

"У листопаді, наприклад, оптова ціна бензину А-95 на кордоні зросла на 51 долар за тонну, що становить приблизно 11% від ціни станом на кінець жовтня", - кажуть у прес-службі мережі АЗС ОККО. За інформацією цього оператора, дизпаливо в опті теж подорожчало: 27 доларів, або 6% за тонну.

Учасники ринку традиційно пояснюють зростання ціни на паливо в Україні нестабільністю національної валюти. Як тільки вона падає, цифри на стелах АЗС змінюються в більшу сторону. Логічно: 80% палива в Україні - імпортне. В основному його ввозять з Білорусі та Росії, розплачуючись за поставки в доларах. Але курс американської валюти зріс менше, ніж подорожчав бензин: за вересень-грудень долар додав лише 5,5%, а не 12-15%, як паливо.

Різниця утворилася з тієї причини, що вартість нафти, до якої Білорусь і РФ прив'язують ціни на паливо на світовому ринку, також додала за цей час 18% - з 52,2 долара до 63,5 долара за барель. Цінове ралі спровокували дві причини: заява голови Туреччини про блокування курдської нафти та інформація про домовленості Росії і ОПЕК за скорочення видобутку нафти.

Крім того, на українському ринку виник певний дефіцит палива, який стався з-за одночасної зупинки на ремонт в жовтні-листопаді двох білоруських нафтопереробних заводів (НПЗ) — Новополоцького і Мозирського. Останнє підприємство займає на українському ринку частку в 50%. При цьому з шести вітчизняних НПЗ стабільно працює лише один. І так триває вже кілька років.