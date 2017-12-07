Приміські та міські маршрути Житомира планують об’єднати – ОДА

Приміські та міські маршрути Житомира у майбутньому планують об’єднати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, Житомирська облдержадміністрація спільно з міською владою активно працює над об'єднанням міських та приміських маршрутів Житомира.

Це пов'язано з тим, що чимало людей, які проживають у Житомирському районі, навчаються чи працюють у Житомирі і користуються приміськими маршрутками.

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З огляду на це у Житомирі та приміських селах у майбутньому функціонуватиме єдина загальна мережа міського транспорту.

«Ми розуміємо, що люди, які живуть у передмісті, працюють у Житомирі, діти ходять у міські садочки й школи. Тому цю проблему ми плануємо вирішити якнайшвидше. І у Житомирі та селах поблизу міста функціонуватиме єдина загальна мережа міського транспорту. Ми все зробимо для того, щоб пасажири отримували ті послуги, якими вони мають бути. Для цього поступово оновлюємо рухомий склад приміських маршруток та контролюємо графік їх руху за допомогою GPS-трекерів», – пояснив УНІАН наміри влади голова облдержадміністрації Ігор Гундич.