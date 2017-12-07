Продажі вживаних авто зросли майже в чотири рази: які марки купують українці

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс у 3,8 раза і становив 50,309 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, за листопад було зареєстровано 6,225 тис. авто. У порівнянні з листопадовим результатом минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 83%.

При цьому частка вживаних автомобілів на первинному ринку легкових автомобілів становила 45%.

У листопаді перше місце зайняли Volkswagen і Renault – з 1058 штук. Вживані Volkswagen, продемонструвавши 56% росту до аналогічного показника минулого року, охопили 64% загальної кількості зареєстрованих в листопаді автомобілів цієї марки.

Зростання первинних реєстрацій Renault становить 58% до показника минулого року і забезпечило частку 59% загального обсягу продажів марки.

Третьою за популярністю з початку року незмінно залишається Skoda з результатом 742 автомобілі, що майже в 2 рази більше аналогічного періоду минулого року.

Марка Opel знаходиться на 4-й позиції рейтингу з результатом 474 вживані автомобілі, що становить 97% від загальної кількості реєстрацій авто цієї марки.

У п'ятірку лідерів листопада увійшов Ford, перевищивши торішній результат у 2,5 раза і зайнявши половину загального обсягу первинних реєстрацій бренду.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші.