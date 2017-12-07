На Житомирщині упродовж наступних двох років планують відремонтувати міжнародну трасу «Виступовичі-Могилів-Подільський».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, повний ремонт цієї дороги планують здійснити у 2018-2019 роках.

Влада області запевняє, що після цього дорога матиме сучасний та європейський вигляд.

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Також в обласному бюджеті на наступний рік планують передбачити кошти для того, щоб провести перевірку якості доріг після ремонтів.

«Протягом 2018-2019 років ми будемо все робити для того, аби міжнародна траса М-21 «Виступовичі-Могилів-Подільський» мала вигляд європейської дороги. Цього року за рахунок митних платежів ми вже провели тендер на ремонт дороги від кордону у Виступовичах, який через погодні умови проводитиметься вже навесні наступного року. Ви ж знаєте, що з наступного року починає працювати дорожній фонд. Цей фінансовий ресурс дасть можливість привести частину доріг до належного стану. Також плануємо передбачити в обласному бюджеті на 2018 рік кошти для того, щоб перевірити якість ремонтних робіт, які проводились у цьому році за кошти митних платежів та будуть виконуватись у наступному», – пояснив УНІАН такі наміри влади голова облдержадміністрації Ігор Гундич.