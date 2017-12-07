Рада продовжила до 2021 року безмитне ввезення імпортних пасажирських літаків

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому законопроект, яким пропонується продовжити до 1 січня 2021 року для українських авіаперевізників режим безмитного ввезення в Україну літаків іноземного виробництва, оскільки українські виробники ще не налагодили серійний випуск вітчизняних моделей пасажирських літаків.

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За ухвалення відповідного Закону «Про внесення змін до Митного кодексу та Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості» проголосували 229 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

«Метою законопроекту є надання можливості українським авіакомпаніям на поступовий перехід від літаків іноземного виробництва на літаки вітчизняного виробника ... Законом пропонується продовжити до 1 січня 2021 року замість 1 січня 2018 року норму, згідно з якою повністю звільняються від сплати мита повітряні судна, що ввозяться на митну територію України», - повідомив автор законопроекту народний депутат Віталій Корчик (партія «Народний фронт»).

У пояснювальній записці зазначається, що, згідно з чинними нормами Митного кодексу і Закону «Про розвиток літакобудівної діяльності», до 1 січня 2018 року діяла норма, яка звільняла українські компанії від сплати митних зборів і ПДВ при ввезенні в Україну літаків іноземного виробництва, таких моделей, як Embraer E145/170/190, Bombardier Q400 тощо. Раніше ця норма була прийнята з метою надання преференцій вітчизняному виробнику - компанії «Антонов».

«Національні авіаперевізники змушені констатувати, що, щонайменше, на 2017-й і 2018 роки, можливість експлуатації таких літаків, як Ан-148/158, залишиться нездійсненною мрією, оскільки, по-перше, використання цих літаків не схвалене Європейським агентством авіаційної безпеки ... по-друге, українські літаки не випускаються серійно, не мають належної сервісної підтримки і сучасної розгалуженої мережі навчальних центрів для підготовки екіпажу», - йдеться в тексті документа.

У пояснювальній записці також зазначається, що українські компанії поки не можуть запропонувати альтернативу іноземним літакам, таким як Embraer E190/E145. При цьому повернення мита і ПДВ на імпортні літаки підвищить їх вартість (наприклад, на 6 млн дол. для літака, який коштує понад 30 млн дол.), а, отже, і вартість авіаквитків.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада президент України Петро Порошенко підписав закон про реструктуризацію на 10 років боргу державного літакобудівного холдингу «Антонов» на суму 706 млн грн і списання пені за нього на суму 565,8 млн грн. На думку влади, це рішення дозволить фінансово оздоровити підприємство і дати йому новий імпульс розвитку.

Наприкінці листопада прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що Україна повинна налагодити серійне виробництво своїх літаків і не тільки експортувати їх як високотехнологічний продукт, а й використовувати їх у своїх авіакомпаніях.

Довідка УНІАН. Найбільшим і єдиним виробником літаків в Україні є держпідприємство «Антонов». У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. Держхолдинг має намір у 2017 році повністю завершити програми імпортозаміщення російських комплектуючих при будівництві своїх літаків, а також модернізацію парку транспортних літаків Ан-124-100, які експлуатуються в складі авіакомпанії «Авіалінії Антонова».