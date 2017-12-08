Рада скасувала акциз на імпорт електромобілів (відео)

Верховна Рада прийняла поправки до Податкового кодексу щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році, дозволивши ввезення електромобілів без сплати податку на додану вартість (ПДВ) і акцизи, повідомляє ТСН.uа.

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Дане розпорядження діятиме протягом наступних п'яти років.

За відповідний законопроект №6776-д ввечері, 7 грудня, проголосували 252 народних депутата при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Загальна кількість електромобілів, які їздять по дорогах України вже кілька тисяч, наша країна зайняла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами купівлі електрокарів, випередивши такі країни, як США, Нідерланди та Японія.