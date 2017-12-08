У Києві з'явилися автомати для безконтактної оплати проїзду в транспорті (фото)

У Києві почали тестувати обладнання для безконтактної оплати проїзду в столичному громадському транспорті. Про це повідомляє "Київпастранс" у Facebook.

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Вони публікують фото, як виглядає електронне обладнання для автоматизованої оплати. Такі пристрої поступово почали монтувати і в електротранспорті.

"Розпочато монтаж електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Перший на черзі електротранспорт, потім - автотранспорт. Повністю закінчимо монтажні роботи і запустимо електронний квиток вже в квітні наступного року", - заявили в "Київпастрансі" .

Також в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що до кінця року "Київпастранс" отримає 29 автобусів великої місткості. На ці цілі з міського бюджету додатково направлять 109,6 мільйона гривень.