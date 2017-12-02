На Вінниччині з 2018 року розпочинається процес децентралізації дорожнього господарства

Під час прес-конференції, що відбулася в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, наголосив заступник голови облдержадміністрації Василь Броварник.

«З 1 січня 2018 року частина доріг місцевого значення переходять на обслуговування області. У зв’язку з цим передаватиметься субвенція до обласного бюджету на ремонт та утримання цих доріг. У 2018 році вона дорівнює 50% доходів до дорожнього фонду від акцизних зборів за паливно-мастильні матеріалів та інших надходжень. З 2019 року такий процент збільшиться до 70%, а до 2020 року ми плануємо передавати до фонду усі кошти. У структурі дорожнього господарства Вінниччини ми маємо 9,5 тис. км доріг державної власності. З них 7,5 тис. км - дороги місцевого значення, які переходять на обслуговування області. З коштів, які збиратимуться у державному фонді, 35% надходитимуть на ремонт місцевих доріг, а 60% - для доріг державного значення. Обслуговуватиме їх Служба автомобільних доріг у Вінницькій області. 5% закон регламентує використати на забезпечення безпеки дорожнього руху», - зазначає посадовець.

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Також під час прес-конференції заступник голови ОДА зазначив: «Беручи до уваги протяжність доріг, з обласного бюджету на ремонт та їх утримання буде виділено 600 млн. грн. Першочергово здійснюватиметься якісний ремонт доріг, що проводитиметься на умовах співфінансування. Стратегія політики Уряду стосовно децентралізації коштів на утримання автошляхів, призведе до нової якості та стану доріг. Процедура визначення доріг, які потребують ремонту, є досить нелегкою. Відповідно до Закону, перелік доріг потрібно погодити з Укравтодором, Міністерством інфраструктури та комітетом Верховної Ради з питань бюджету».

У свою чергу, начальник Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігор Корольчук проінформував присутніх про сьогоднішній стан доріг та залучені кошти для їх ремонту: «Цьогоріч, на експлуатаційне утримання всіх 9,5 тисяч км автошляхів в належному стані потрібно було 740 млн. грн. Область отримали тільки 250 млн. грн. Ці гроші використані на експлуатаційне утримання доріг – це і ямковий ремонт, вирубка порослі, прибирання сміття, зимове утримання, тощо. З наступного року, державою планується виділити 1,2 млрд. грн. на ремонт та експлуатацію доріг державного значення, а також додатково виділятиметься субвенція близько 600 млн. грн. на ремонт та утримання місцевих доріг. Таким чином автошляхи місцевого значення отримують окреме фінансування. Станом на сьогоднішній день ці дороги знаходяться у незадовільному стані, ремонтувати потрібно практично всі . Наразі працюємо над тим, щоб запропонувати голові ОДА деякі підходи для покращення результатів ремонту доріг. Одним із найголовніших завдань на сьогоднішній день є ремонт доріг у віддалених селах».

Василь Броварник також додав, що децентралізація, запропонована Урядом вже зараз показує позитивний результат: «Кошти на утримання та ремонт місцевих доріг ніколи не доходили, а розділивши потоки і створивши умови децентралізації коштів, буде створена можливість для самостійного розподілу коштів на кожній території. У результаті ми зможемо отримати ресурс для якісного ремонту автошляхів області».