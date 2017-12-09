Проїзд у київських маршрутках подорожчає до 9 гривень

Вартість проїзду в столичних маршрутках може зрости до 9 гривень через подорожчання палива.

Про це заявив член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко, повідомляється в свіжому випуску журналу "Новое время".

Зокрема, проїзд в маршрутках столиці підніметься з 5-6 гривень до 8-9 грн. Подорожчає також і вартість приміських маршруток: з 12-16 гривень до 20.

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Видання зазначає, що ціна літра бензину марки А-95 з початку осені зросла на 12%, дійшовши до 28 грн за літр. А вартість дизпалива збільшилася на 14,7% - до 26 грн.

"Це найбільша надбавка, яку демонстрували ціни на стелах АЗС в цьому році", - йдеться в матеріалі журналу "Новое время".

Як повідомляв УНІАН, у Києві журналісти провели інспекцію транспорту і спробували з'ясувати як маршрутники усувають конкурентів у столиці. Виявляється, майже кожна друга маршрутка їздить нелегально. За документами українці їздять на новеньких маршрутках, а на ділі - деяким авто скоро виповниться 20 років.