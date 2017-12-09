На КПВВ "Станиця Луганська" призупинено пропуск громадян

10:09, 09 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Закриття пункту пропуску пов'язано з ремонтом мостового переходу, який знаходиться за КПВВ в напрямку непідконтрольної території.

Контрольний пункт пропуску в'їзду-виїзду

На лінії розмежування в Луганській області в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово припинено пропуск громадян. Як повідомляє Держприкордонслужба, КПВВ буде закрито 9 і 10 грудня.

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Закриття пункту пропуску пов'язано з ремонтом мостового переходу, який знаходиться за КПВВ в напрямку непідконтрольної території.

Планується, що контрольний пункт відновить свою роботу 11 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 9-10 грудня в тестовому режимі на час ремонту моста на КПВВ в Станиці Луганській працюватиме КПВВ "Золоте".

В рамках раніше досягнутих Тристороннього контактною групою по врегулюванню ситуації на Донбасі домовленостей українська сторона тричі робила спроби відкрити пішохідний і транспортний рух через пункт пропуску "Золоте". Останній раз це було 20 жовтня цього року. Однак окупанти відмовлялися від взятих на себе зобов'язань.

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Теги: #КПВВ на Донбасі#лінія розмежування ато