Відсьогодні в Україні почав діяти новий графік руху поїздів

Відсьогодні, 10 грудня, в Україні почав діяти новий графік руху поїздів. Про це йдеться в повідомленні в прес-службі "Укрзалізниці".

Зміни також торкнуться країн СНД, Балтії та ЄС.

У новому графіку руху з'явиться більше 10 нових поїздів, а саме:

№1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка ("нічний експрес", курсуватиме через день);

№12/11 Львів - Одеса ("нічний експрес", курсуватиме через день);

№26/36 - 35/25 Одеса - Яремче, Перемишль (щоденний двухгрупповой поїзд з групою вагонів поїзда міжнародного сполучення №36/35 Одеса - Пшемисль з об'єднанням/роз'єднанням груп вагонів на станції Львів);

№46/45 Ужгород - Лисичанськ (щоденний);

№38/738 Київ - Запоріжжя "нічний експрес" Запоріжжя - Київ Інтерсіті, щодня);

№128/127 Ковель - Харків (курсуватиме через день);

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№146/145 Львів - Чоп (щоденний, в його складі курсує безпересадочний вагон в новому міжнародному сполученні Київ - Відень);

№329/330 Суми - Шостка (курсуватиме 4 рази на тиждень);

№747/748 Київ - Тернопіль (складом електропоїзду Шкода, щоденний);

№753/754 Київ - Ковель-Холм (щоденна друга пара з поїздом №751/752 Київ - Холм);

№782/781 Київ - Черкаси (щоденний "регіональний експрес").

В УЗ наголосили, що при складанні нового графіка були змінені маршрути низки поїздів.