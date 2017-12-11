Понад 300 одиниць спецтехніки очищують Київ від снігу

У Києві з вечора 10 грудня працює 313 одиниць спецтехніки підприємств комунальної корпорації "Київавтодор", які готові до роботи у цілодобовому режимі. Про це повідомили у прес-центрі Київської міської державної адміністрації.

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"До роботи задіяно 313 одиниць спецтехніки підприємств КК «Київавтодор», у тому числі 78 снігоочисних машин, 106 солерозкидувачів, 48 тракторів зі спеціальним снігоочисним обладнанням тощо", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що бригади з ручного прибирання продовжують обробляти посипальними матеріалами та прибирати від снігу сходові марші, підходи до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинки громадського транспорту та тротуари, які обслуговуються КК «Київавтодор».

Як повідомляв УНІАН, на початку тижня в Україні очікується потепління, а потім знову повернуться опади.