Росія перевела всі поїзди на південь в обхід України

ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) з 11 грудня 2017 року перевело всі потяги південного напрямку на рух новою залізничною лінією Журавка - Міллерово в обхід України. Тепер поїзди не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України.

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За словами міністра транспорту РФ Максима Соколова, мова йде про 62 пари пасажирських поїздів і 30 пар вантажних поїздів. До цього російські потяги південного напрямку, в тому числі Москва - Адлер, проїжджали ділянку по Луганській області України і двічі перетинати державний кордон, повідомляє ТАСС.

В кінці вересня РЖД повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів в рамках тестової експлуатації на лінії Журавка - Міллерово в обхід України. У листопаді було запущено рух пасажирських поїздів, які йшли старою лінією без зупинок.

Будівництво залізничної лінії Журавка (Південно-Східна залізниця, Воронезька область) - Міллерово (Північно-Кавказька залізниця, Ростовська область) почалося у квітні 2015 року і завершилася в серпні 2017 року.

Магістраль Журавка - Міллерово довжиною 137 км стала частиною швидкісного залізничного ходу, що з'єднує Центральну Росію з Чорноморським узбережжям. За проектом максимальна швидкість руху пасажирських поїздів становитиме 140 км/год, вантажних - 90 км/год. Завантаження напрямку в літній період становитиме до 190 поїздів на добу, більшість з них - пасажирські потяги далекого сполучення.