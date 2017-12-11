Знижує ризик терактів: Омелян прокоментував запуск російських поїздів в обхід України

Переведення російських поїздів на нову залізничну колію в обхід України не несе негативних наслідків, а лише знижує ризик терористичних актів у нашій державі, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

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«Я такий крок абсолютно вітаю. Нехай їздять де завгодно, крім України... Ніяких наслідків немає, навпаки, знижується ризик будь-яких терористичних актів», - сказав міністр.

За словами Омеляна, в обхід України Росія пустила близько 60 пасажирських і 30 вантажних поїздів.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ТАСС із посиланням на ВАТ "Російські залізниці", Росія перевела всі поїзди південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка (Південно-Східна залізниця, Воронезька область) - Міллерово (Північно-Кавказька залізниця, Ростовська область) в обхід України. До цього російські поїзди південного напрямку, в тому числі Москва - Адлер, проїжджали ділянку по Луганській області України та двічі перетинали кордон РФ.

Наприкінці вересня «Російські залізниці» повідомили про запуск регулярного руху вантажних поїздів у рамках тестової експлуатації на лінії Журавка - Міллерово в обхід України. У листопаді було запущено рух пасажирських поїздів, які йшли по старій лінії без зупинок.

Будівництво залізничної лінії Журавка - Міллерово розпочалось у квітні 2015 року та завершилось у серпні 2017 року.

Магістраль Журавка - Міллерово довжиною 137 км стала частиною швидкісного залізничного сполучення, що з'єднує Центральну Росію з Чорноморським узбережжям.