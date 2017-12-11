Український гігант Ан-124 врятував А380, який втратив двигун і застряг у Канаді

Французький літак А380, який застряг в Канаді без одного двигуна, вдалося повернути на батьківщину завдяки українському літаку Ан-124 "Руслан", на борту якого був доставлений новий двигун. Операція з "порятунку" найбільшого в світі пасажирського лайнера успішно завершилася на цьому тижні, пише Газета.ru.

Інцидент зі знаменитим гігантом, що належить французькій Air France, стався ще 30 вересня. У літака, що летів за маршрутом Париж - Лос-Анжелес над Гренландією відірвало передню частину правого двигуна разом з вентилятором. На борту літака знаходилися 496 пасажирів і 24 члени екіпажу.

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В результаті літак був змушений здійснити екстрену посадку на трьох двигунах на базі ВПС Канади "Гус-Бей", а пасажири - провести там зайві 24 години. Пізніше частини двигуна, які відірвалися, були виявлені на льодовику в Гренландії, підняті вертольотом і доставлені для дослідження в Париж.

Через цей інцидент Федеральне управління цивільної авіації США видало припис до всіх авіакомпаній, що володіють літаками А380 з двигунами GP7200 виробництва об'єднання Engine Alliance, провести візуальний огляд втулок вентиляторів всіх аналогічних двигунів.

Інша проблема виявилася складнішою - французький літак надовго застряг в віддаленому канадському аеропорту, його "порятунок" тривав більше двох місяців і завершився лише нещодавно.

За кілька днів до цього з Європи до Канади був відправлений новий двигун GP7200. Для його доставки був використаний літак Ан-124 "Руслан", що належить українським "авіалініям Антонова".

Зворотним рейсом цей же літак доставив до Британії залишки пошкодженого двигуна, де їх будуть вивчати в компанії General Electric.

Як повідомляв УНІАН, Ан-70 позбудеться російських деталей.