Рекордна цифра: Гройсман розповів, скільки мільярдів виділять на дороги

Фінансування дорожнього будівництва в Україні у 2018 році становитиме 46,7 млрд грн, а з 1 січня розпочне роботу спеціально призначений для цього Дорожній фонд.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з регіональними ЗМІ.

«Фінансування доріг у наступному році становитиме 46,7 млрд грн - рекордна цифра», - сказав прем'єр.

За словами очільника уряду, дорожнє будівництво в наступному році буде забезпечено як на регіональному рівні за принципом співфінансування, так і на напрямках державного значення.

Як повідомляв УНІАН, фінансування дорожнього будівництва в Україні в поточному році становить близько 20 млрд грн. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тис. км доріг державного значення.