Пілоти Ryanair в Дубліні проголосували за проведення страйку - ЗМІ

Пілоти, найняті безпосередньо авіакомпанією Ryanair в Дубліні, проголосували за проведення страйку через триваючого спору між компанією і її працівниками про право на колективні переговори.

Про це йдеться в опублікованій заяві профспілки IMPACT, пише Прайм з посиланням на Reuters.

Кілька профспілок по всій Європі готуються до страйків у зв'язку з вимогою проведення переговорів про укладення колективних трудових договорів.

"У голосуванні в Дубліні брали участь тільки співробітники, яких компанія наймала напряму, без залучення агентств. Із 84 пілотів, які взяли участь у голосувані, 79 висловилися за страйк, троє були проти, і один не повернув бюлетень", - пише Reuters.

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Найняті безпосередньо компанією пілоти зазвичай є командирами повітряного судна, тому страйк викличе ускладнення для пасажирів авіакомпанії на дублінській базі.

За словами представника IMPACT, ірландський союз пілотів IALPA, що входить в нього, проведе зустріч у вівторок, щоб прийняти рішення про наступні кроки.

Ryanair, яка не визнає діяльність профспілок, у своєму повідомленні заявила, що не отримувала повідомлення про будь-які страйки своїх пілотів в Дубліні і що вона вважає, що голосування було більше схоже на "піар-хід" з боку IALPA.

У компанії розраховують, що пілоти з Дубліна підуть за колегами в інших ірландських містах і погодяться на підвищення зарплати на 20%. Крім того, Ryanair повідомила, що пілоти, які беруть участь у страйку, втратять свої пільги та премії.