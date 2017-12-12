Британський електрокар: у мережі з'явилися зображення нового універсала на базі Tesla

У американського элекрокара компанії Ілона Маска - Tesla - з'явиться британський нащадок: британське тюнінг-ательє Niels van Roij Design опублікувало в мережі кілька фото, на яких показана робота над новим автомобілем, який створять на базі Tesla Model S, повідомляє Прайм.

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Основною відмінністю новинки стане те, що електроседан перетвориться в універсал.

Очікується, що новий електрокар Electric Shooting Brake представлять вже на початку березня наступного 2018 року.

В основу нового проекту ліг серійний електрокар в кузові седан. Для нього дизайнери розробляють новий кузов: передня частина моделі залишиться від базової, задню створять заново.

Зазначається, що новий електромобіль буде чотирьохдверним. Поки інформації про технічні характеристики нового універсалу не розкривається. Глава тюнінг-агентства Нілс ван Ройдж заявив, що вже створено 16 різних дизайнерських проктов нового авто.