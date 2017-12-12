Дороге пальне: таксисти підвищили тарифи

Вартість проїзду в таксі від початку осені зросла на 5% через подорожчання пального, повідомляє ТСН.ua.

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Причиною здорожчання називають високу вартість пального.

Про це повідомив голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк,

Антонюк додав, що це не межа і до кінця року їздити у таксі стане ще дорожче.

Зазначимо, що сьогодні, 12 грудня, літр бензину категорії А-95 у середньому в Україні коштує 28,29 гривні.

Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 25,90 гривні.

Газ для автомобілів коштує 12,27 гривні.