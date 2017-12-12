Дороге пальне: таксисти підвищили тарифи
12:25, 12 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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Втім, це не межа і до кінця року їздити у таксі стане ще дорожче.
Причиною здорожчання таксі називають дороге пальне / фото УНІАН
Вартість проїзду в таксі від початку осені зросла на 5% через подорожчання пального, повідомляє ТСН.ua.
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Причиною здорожчання називають високу вартість пального.
Про це повідомив голова Української таксомоторної асоціації Андрій Антонюк,
Антонюк додав, що це не межа і до кінця року їздити у таксі стане ще дорожче.
Зазначимо, що сьогодні, 12 грудня, літр бензину категорії А-95 у середньому в Україні коштує 28,29 гривні.
Літр дизельного палива обійдеться водіям у середньому в 25,90 гривні.
Газ для автомобілів коштує 12,27 гривні.
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