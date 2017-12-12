"Укрпошта" виступила проти нових правил безмитного ввезення товарів

Введення Верховною Радою додаткових обмежень на безмитне ввезення товарів з-за кордону буде неефективним і витратним для держави та операторів логістичного ринку. Як повідомила прес-служба публічного акціонерного товариства "Укрпошта", таку думку висловив голова підприємства Ігор Смілянський.

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"Боротьба з контрабандою - дуже важливе завдання для держави. "Укрпошта" повністю підтримує наміри знизити рівень нелегальних перевезень. Однак вибраний інструмент навряд чи принесе результат: стягувати мито з посилок з Китаю, де середній чек за статистикою менше 10 доларів, вийде дорожче для держави. На нашу думку, дана ініціатива досить суперечлива", - цитує прес-служба Смілянського.

Згідно з повідомленням, ініціатори відповідних змін у Податковий кодекс не представили розрахунків очікуваного доходу держбюджету в результаті введення таких обмежень. За прогнозами "Укрпошти", додаткові надходження до бюджету від запровадження такої ініціативи будуть менше витрат держави на адміністрування. Прес-служба зазначила, що досвід країн, які пішли по шляху зменшення розміру безмитного ліміту, підтверджує такий прогноз.

"Після скорочення безмитного ліміту з 200 доларів до 22 євро в Білорусі, за даними регіональних митних служб, відбулося зменшення обсягів імпортних "дрібних пакетів" з планових 24 мільйонів штук до фактичних 12 мільйонів штук", - пояснила прес-служба.

Прес-служба додала, що на цьому тлі в Білорусі спостерігається активізація "сірих" перевізників, які доставляють імпортні відправлення через Росію за нелегальними каналами. Крім того, подібні обмеження можна легко обійти.

"Механізмів обійти таке обмеження безліч, наприклад, оформити замовлення на близьких або скористатися за відповідну плату послугами юридичних осіб (на яких обмеження не поширюється). При цьому зменшується конкуренція на ринку, і створюються додаткові перешкоди для клієнтів", - повідомила прес-служба.

Крім того, ініціатори введення додаткових обмежень також не визначили, як держава має адмініструвати "четверту посилку", яка буде обкладатися податком.

"Якщо дві посилки прийдуть одночасно "Укрпоштою", а дві - іншим операторам - з якою вважати мито? Яким чином збирати персональні дані із зарубіжних майданчиків, як цей реєстр повинен працювати в некомпьютеризованных офісах сільській місцевості? Відповідей на ці та інші питання немає», - зазначила прес-служба.

Згідно з повідомленням, оператори логістичного ринку в результаті даної ініціативи понесуть витрати на збір, аналіз і перевірку даних для імпорту, витрати для оформлення митних декларацій, на впровадження системи реєстраційних номерів для нерегулярних імпортерів і т. д.

"За нашими підрахунками, загальні витрати на ІТ складуть понад 150 мільйонів гривень", - наголошується в прес-релізі.

Прес-служба додала, що для споживачів послуги зростуть час очікування відправлення і тарифи, якими оператори будуть компенсувати понесені фінансові витрати.

"Клієнт не радий буде відстояти в черзі і дізнатися, що для того, щоб отримати посилку за 5 доларів (наприклад з AliExpress), необхідно піти і сплатити мито в розмірі 1 долар. І це за умови, що єдина державна база на зависне, як це щороку відбувається з системою електронного декларування. При цьому замовлений товар на внутрішньому ринку у посередників буде коштувати набагато дорожче. І кому це вигідно?", - підсумувала прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня Верховна Рада ввела додаткові обмеження на безмитне ввезення товарів з-за кордону. Відповідні зміни містяться в прийнятих депутатами правки в Податковий кодекс щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році.

Даним законопроектом вводяться обмеження на безподаткові пересилання товарів фізичними особами в міжнародних поштових та експрес-відправленнях. Тепер їх може бути максимум три протягом одного календарного місяця сумарною вартістю до 150 євро. Четверта посилка вже буде обкладатися податком.