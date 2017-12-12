Туреччина закрила свої порти для суден з окупованого Криму – Луценко

Туреччина виконує домовленості з Україною про недопущення у свої порти суден з тимчасово окупованого Росією Криму.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

“Вважаю достатньо плідним візит разом із шанованим паном Джемілєвим (уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв - УНІАН) та представниками кримської прокуратури до Турецької Республіки, в результаті чого Туреччина прийняла достатньо жорстке рішення і, за нашими даними, воно було негайно імплементовано й виконується, щодо недопущення заходу в турецькі порти кораблів, котрі порушують санкції щодо економічних відносин з окупованим Кримським півостровом”, - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Луценко на початку жовтня відвідав Туреччину.

За результатами візиту прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган поінформувала, що Торгово-промислова палата Туреччини направила всім суб'єктам морських перевезень і портового бізнесу країни листа щодо заборони приймати судна з Криму.

«Турецьким портам, морським агентам, операторам і судновласникам офіційно повідомляється про те, що «судна, що прибувають із Криму та його портів, не пропускаються до Туреччини, а дозвіл на відплиття з портів цього регіону не надається», - зазначила вона.

Крім того, в Туреччині запроваджується жорстка система контролю суден, у тому числі їх документації. Так, керівництво портів зобов'язують вимагати від суден докази того, що останньою точкою їх відбуття не був кримський порт, і вони не вирушають до Криму. Порти не мають права оформляти мита, портові й торгові документи, що мають на собі позначку «Крим».

Раніше Туреччина заборонила своїм суднам відвідувати окупований Росією Крим.