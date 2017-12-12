На Житомирщині продовжується прийом заявок для отримання житла за програмою "Власний дім" - ОДА

На Житомирщині продовжується прийом заявок для отримання житла за програмою «Власний дім».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, прийом заявок і документів від жителів Житомирщини для будівництва, придбання чи реконструкції житла за програмою «Власний дім» триває. «Так, як комісія розглядатиме їх у наступному році, то у бажаючих є час для оформлення усіх необхідних документів», - сказано у повідомленні.

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Про це повідомляє директор комунального підприємства «Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» Житомирської обласної ради Ігор Потапчук.

За його словами, жителі сільської місцевості області, які бажають скористатись пільговим кредитом для придбання, будівництва або реконструкції житла, можуть зібрати необхідні документи та подати їх до фонду. Так як цього року фінансовий ресурс для видання кредитів вже використано, то комісії розглядатиме їх у 2018 році.

Протягом останніх років програмою індивідуального будівництва житла на селі «Власний дім» скористались 40 жителів Житомирщини: у 2017 році – 23 жителі області, у 2016 році – 17 жителів.

Отримати вигідний кредит для придбання або будівництва житла під 3% річних терміном від 20 до 30 років можуть ті жителі Житомирщини, які проживають і працюють у сільській місцевості.

З переліком документів можна ознайомитись на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.

За детальною інформацією можна звернутися до «Обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» за адресою: майдан Корольова, 12, каб. 510, 512 або за телефоном (0412) 42-16-06.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирській області успішно впроваджується програма «Власний дім».