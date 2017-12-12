Під Харковом зламався потяг "Інтерсіті" (фото, відео)

У вівторок, 12 грудня, потяг "Інтерсіті", що їхав у Київ з Харкова, раптово зламався. Про це у Facebook повідомив один з пасажирів Віталій Дунаєв.

"Потяг 723 "Інтерсіті+" Харків - Київ 12.12 13:13 виїхав з Харкова і через 13 хвилин після відправлення зламався біля таблички 132. Я сиджу на 13-му місці у 2-му вагоні. Стоїмо вже 2 години. Ніхто нічого не пояснює - люди запізнилися на літаки та потяги!" - зазначив він.

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Пізніше Дунаєв повідомив, що пасажирів "Інтерсіті" пересадили в інший потяг.

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