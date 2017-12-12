Під Харковом зламався потяг "Інтерсіті" (фото, відео)
20:03, 12 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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Поїзд виїхав з Харкова і зламався через 13 хвилин після відправлення.
За його словами, поїзд зламався через 13 хвилин після відправлення / facebook.com/strakhovka.net
У вівторок, 12 грудня, потяг "Інтерсіті", що їхав у Київ з Харкова, раптово зламався. Про це у Facebook повідомив один з пасажирів Віталій Дунаєв.
"Потяг 723 "Інтерсіті+" Харків - Київ 12.12 13:13 виїхав з Харкова і через 13 хвилин після відправлення зламався біля таблички 132. Я сиджу на 13-му місці у 2-му вагоні. Стоїмо вже 2 години. Ніхто нічого не пояснює - люди запізнилися на літаки та потяги!" - зазначив він.
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Пізніше Дунаєв повідомив, що пасажирів "Інтерсіті" пересадили в інший потяг.
Раніше у київському метро голий чоловік намагався викрасти поїзд.
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