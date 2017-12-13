Тимчасово, для попередження зловживань: "Укрзалізниця" вводить повернення електронних квитків тільки через каси

Публічна акціонерна державна компанія «Укрзалізниця» з 12 грудня тимчасово призупиняє послугу повернення квитків через інтернет. Про це повідомляє прес-служба відомства.

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В «Укрзалізниці» пояснюють, що таке рішення прийнято для недопущення створення штучного дефіциту та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди.

«Для того, щоб унеможливити подібні зловживання, «Укрзалізниця» тимчасово призупиняє операцію повернення квитків через інтернет. Повернення коштів за посадочні документи, оформлені через інтернет, здійснюватимуться винятково через залізничні каси», - зазначили в «Укрзалізниці».

У відомстві додають, що аналіз, проведений спеціалістами «Укрзалізниці», показує, що переважна кількість квитків на пікові дати, зокрема, зимові свята, викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу. Водночас, простежується тенденція щодо повернення значної частини викуплених квитків (переважно у нічні години), що, так чи інакше, корелюється з наростанням ажіотажного попиту на подорожі популярними маршрутами.

«Такі дані можуть свідчити про те, що квитки масово і системно викуповуються для їх подальшого перепродажу. У результаті створюється штучний попередній дефіцит, що викликає справедливе невдоволення та нарікання громадян, котрі збираються подорожувати», - резюмують у відомстві.

Обмеження буде скасовано після закінчення новорічно-різдвяних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Ця універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.