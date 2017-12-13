Омелян заявив, що переговори "Борисполя" з лоукостером Ryanair знаходяться на фінальній стадії

Переговори міжнародного аеропорту «Бориспіль» з одним із найбільших європейських лоукостерів - авіакомпанією Ryanair про її вихід на український ринок перебувають на фінальній стадії.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів.

«Я вірю, що Ryanair зайде на український ринок. У нас уже остаточно оформлюються переговори зараз. Вдалося знайти консенсус з аеропортом "Бориспіль", він був з аеропортом Львова. 2018 рік однозначно буде роком дешевих авіаперевезень», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи - авіакомпанія Ryanair - заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 роки 11 рейсів з Києва та Львова. 10 липня генеральний директор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що в разі підписання контракту з лоукост-авіакомпанією Ryanair аеропорт щорічно недоотримуватиме 2 млрд грн. Він назвав договір з Ryanair фінансово невигідним для підприємства і відмовився підписувати його, доки не буде враховано вимоги аеропорту.

10 липня ірландська авіакомпанія Ryanair заявила про відхід з України через недотримання посадовими особами аеропорту «Бориспіль» раніше досягнутої угоди з Міністерством інфраструктури України.