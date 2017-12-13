Українських патрульних через зрив тендера посадили на бензинову дієту – ЗМІ (видео)

У Дніпрі патрульні поліцейські вже другий місяць економлять пальне. На зміну їм видають вдвічі менше літрів, ніж на початку року. Про це йдеться в сюжеті програми "Джедаї". Журналісти з’ясували, що подібні проблеми є і в інших містах.

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«Кількість пального, який отримували патрульні екіпажі з початку 2017 року зменшувалася щомісяця: у січні це була 51 000 літрів, у листопаді – 25 000 літрів. Втім, за словами активістів, навіть цих літрів копи не бачать», - зазначають журналісти.

З проблемою зіштовхнулися не лише у Дніпрі, а мало не по всій Україні, додають вони. Як виявилося, причиною став зрив тендеру на поставку палива для МВС. Замовлення на майже 400 мільйонів гривень отримала компанія "Трейд Коммодіті". Під час електронного аукціону компанія пропонувала одну ціну, а вже після укладання договору закупівлі, її представники звернулися до поліції з вимогою підняти ціни. Мовляв, діюча за договором ціна нижча за ринкову. У поліції не погодилися, тендер визнали таким, що не відбувся.

На камеру прості правоохоронці кажуть, що проблем немає. У Нацполіції також запевнили, що проблему із закупівлею пального вже вирішили, тому підстав для паніки не бачать.