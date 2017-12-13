На українсько-польському кордоні введуть спільний митний контроль - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з польським колегою щодо запровадження спільного митного контролю на українсько-польському кордоні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час спільної прес-конференції з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою сьогодні в Харкові.

"Ми домовилися, наприклад, на міжурядовому рівні, ми введемо спільний митний контроль як ефективний засіб боротьби з корупцією і контрабандою", - заявив він.

"Чим швидше ми це зробимо, тим краще, це буде спрощувати після введення безвізового режиму контакти між людьми. Це саме те, чого я хочу і шукають наші народи", - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше ДФС повідомляла, що нова система прикордонного і митного контролю, яка спрощує і скорочує час перетину кордону, буде введена на пунктах пропуску "Нові Яриловичі" (кордон з Білоруссю) та "Краковець" (кордон з Польщею).