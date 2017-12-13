У Фіскальній службі порахували, наскільки подешевшають електрокари (інфографіка)

З 1 січня 2018 року скасовується ПДВ та акцизний податок на ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, повідомляє прес-служба ДФС.

Читайте такожЕлектрокари без керма та педалей: на Франкфуртський автосалон привезли 228 світових прем'єр (фото, відео)

Зазначається, що наразі очікується підписання відповідного законопроекту Президентом України.

В ДФС зазначили, що імпорт електроавтомобілів з 2016 року вже був звільнений від сплати ввізного мита. У 2016 році обсяги ввезення таких транспортних засобів становили 2274 штук. Протягом 11 місяців 2017 року імпорт збільшився на понад 13% - до 2676 штук. До бюджету було сплачено 82,37 мільйона гривень ПДВ та 115,6 мільйона гривень акцизу.

З нової Tesla S, мінімальна митна вартість якої становитиме 103,6 тисячі доларів, необхідно було б сплатити майже 566,5 тисячі гривень мита.