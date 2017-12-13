У Києві завтра змінять маршрут автобусів через вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС

У Києві завтра, 14 грудня, буде змінено маршрут руху автобусів № 45 через проведення заходів до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

«У четвер, 14 грудня, із 07:00 вносяться зміни в рух автобусів маршруту № 45 у зв’язку з проведенням заходів біля знаку «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля», - йдеться у повідомленні.

Рух автобусів маршруту № 45 у напрямку станції метро «Харківська» буде організовано зі змінами: станція метро «Дарниця» – вул. Попудренка – вул. Бажова – вул. Червоноткацька – вул. Будівельників – просп. Юрія Гагаріна (без заїзду на просп. Миру) – Харківське шосе, далі – за діючим маршрутом.

На час проведення заходів автобуси проїжджатимуть повз зупинку «вул. Тампере» у напрямку станції метро «Харківська» для висадки та посадки пасажирів.

Вказані зміни триватимуть до закінчення заходів.