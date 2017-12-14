"Це суцільний чемпіонат з автоперегонів": журналісти спробували їздити Києвом за новими обмеженнями швидкості

Нові правила дорожнього руху, що обмежують швидкість у містах 50 км/год, ще не вступили в силу, а дехто з киян уже привчає себе до повільнішої їзди. Потренуватися їздити так, аби не отримати штраф у 3400 гривень, вирішили й журналісти, йдеться в сюжеті ТСН.

Киянин Ельдар уже другий тиждень їздить по-новому – на швидкості 50 плюс дозволені 9 перевищення. І почувається не сумлінним водієм, котрий виконує діючу вимогу швидкості у 60 км\год, а перешкодою на дорозі.

"Це не Київ – це суцільний чемпіонат з автоперегонів", - коментує він сигнали позаду себе. Ельдар відчув переваги повільнішої їзди – у нього зменшилися витрати на пальне, і, як не дивно, він менше стоїть у заторах.

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Журналісти два дні поспіль проїхали однаковим маршрутом у той самий час – тільки одного разу згідно нових вимог, а другий за звичним для сучасного Києва стилем. Виявилося, що на 7-кілометровій дистанції північної кільцевої дороги швидкість 59 км/год дає результат 11 хвилин, тоді як на 79 км\год можна заощадити 4 хвилини. А на 18 км при міському трафіку різниця становить півгодини: 1:10 на швидкості 50 км/год супроти 0:40 на режимі без стримання.

Надії водіїв – лише на міську владу, котра може виділити окремі автодороги під особливий швидкісний режим. "Не треба дурня вмикати, а в тих місцях, де немає людей, огороджена траса – я думаю, можна їхати спокійно 80", - кажуть вони. Дороги з кількома смугами та відбійниками – це та сама кільцева, проспекти Перемоги і Бажана, а також Броварське, Столичне та Набережне шосе.

Міська влада може погодити з поліцією окремі швидкісні обмеження для цих ділянок. Однак чи станеться це, наразі невідомо. Як незрозумілим лишається механізм покарання порушників, котрий досі не оформлений законодавчо.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України зменшить із 1 січня 2018 року максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах до 50 км/год із нинішніх 60 км/год.