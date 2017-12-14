Стояли у холоді та без їжі: новий вагон "Укрзалізниці" зламався під час першого рейсу в Австрії

У столиці Австрії, у понеділок, 11 грудня, зламався потяг "Відень - Київ", через що українці змушені були після 16-годинного очікування добиратися своїм ходом додому. Про це повідомляє ТСН.

"Укрзалізниця" запустила міжнародний маршрут нещодавно, 10-го грудня. Вагони обіцяли виготовити на вітчизняному підприємстві, щоб вони були пристосовані до ширини колії європейських залізниць.

Однак вже в перший рейс вагона виникли проблеми і українцям, які застрягли за кордоном довелося повертатися іншими способами.

Як розповіла одна з пасажирок потяга, через 15 хвилин після відбуття від станції у Відні поїзд зупинився через пошкодження ліній електропередач. І в той час як інших пасажирів забрали автобуси, щоб відвезти їх у готель, українці були змушені ночувати в поїзді.

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"Наш вагон відігнали туди, де вони відстоюються і нас просто залишили в вагоні, де було ні їжі, ні нормальних умов, ні опалення", - розповіла вона.

Вагон простояв всю ніч, приблизно до 7 години ранку і потім знову рушив, нібито, за маршрутом, але український причіпний вагон не витримав і у нього загорілися колодки.

"Почалося задимлення, ледь не пожежа. Ми були там одні, тягнули тільки наш український вагон, тому що, всіх інших пасажирів забрали автобуси", - розповідає пасажирка.

За її словами, провідники пропонували тільки чай, хоча до вартості квитків був включений сніданок.

"Ми просили надати нам автобус, щоб нас довезли хоча б до кордону або у Відень, але нам відмовили. Ми від'їхали всього на 50 км від Відня", - розповіла пасажирка, зазначивши, що всього вагон простояв 16 годин.

Доставити пасажирів до Києва обіцяли тільки на наступний день іншим поїздом, тому додому люди добиралися своїм ходом.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня, поїзд "Інтерсіті", що їхав у Київ з Харкова, раптово зламався.