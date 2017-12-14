Мінінфраструктури підбиває підсумки роботи за 2017 рік

15 грудня 2017 р. Міністерство інфраструктури України проводить заплановану підсумкову прес-конференцію, повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Зазначається, що в щорічній прес-конференції візьмуть участь міністр інфраструктури Володимир Омелян та керівники всіх підвідомчих міністерству держорганізацій. На заході обговорюватимуться зміни та шляхи реформування всіх ключових інфраструктурних сфер: авіаційної, залізничної, поштової, дорожньої та портової.

Так, про свої досягнення, реалізовані проекти і плани розкажуть:

— голова «Укравтодору» Славомір Новак;

— голова правління ВАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов;

— керівник ДП «АМПУ» Райвіс Вецкаганс;

— гендиректор ВАТ «Укрпошта» Ігор Смілянський;

— генеральний директор ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Павло Рябікін;

— гендиректор аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького Тетяна Романовська.

Захід відбудеться 15 грудня о 16:00 в приміщенні Міністерства інфраструктури. При цьому з 16:00 буде доступна пряма трансляція прес-конференції за посиланням: https://youtu.be/Rqeo2qbimO8

З цієї нагоди міністерство також підготувало короткий промо-ролик: