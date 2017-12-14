В Україні знову почав дорожчати автогаз

З 13 по 14 грудня деякі мережі АЗС підвищили ціни автогазу на 1-17 коп./л. Про це повідомляє enkorr з посиланням на «Консалтингову групу А-95».

Читайте такожУкраїна посіла четверте місце в світі за кількістю машин на автогазі (інфографіка)

Зокрема, мережа SOCAR підвищила ціну автогазу на 17 коп./л – до 13,38 грн/л, а мережі UPG і ZOG – на 10 коп/л, до 12,43 грн/л і 12,59 грн/л, відповідно.

У той же час, автогаз в мережах Shell, «БРСМ-Нафта», «Овіс», «Укрнафта» подорожчав на 1-9 коп./л.

В «А-95» наголосили, що середня ціна зрідженого газу в Україні 14 грудня становить 12,71 грн/л (+2 коп./л).

Нагадаємо, імпортні поставки зрідженого вуглеводневого газу в листопаді 2017 року знизилися порівняно з жовтнем 2017 року на 15% і становили 92,7 тис. т.

Трейдери відзначають, що падіння імпортних поставок не повинно дестабілізувати український ринок. У той же час оператори звертають увагу на гостру проблему з затримками вантажів на сортувальних станціях.

Як повідомляв УНІАН, в останні два тижні серпня в Україні відзначалося рекордне зростання цін на автогаз в мережах АЗС. Станом на 28 серпня, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр. За даними UPECO, причинами зростання цін стали високий рівень споживання газу, дефіцит його поставок (через обмеження з боку РФ), а також нестача потужностей на ринку для зберігання цього виду моторного палива.

30 серпня президент Петро Порошенко заявив, що ціни на автогаз повинні піти на істотне зниження в другій половині вересня. На наступний день, 31 серпня, було зафіксовано перше зниження роздрібних цін на автогаз до 14,95-16,79 грн за літр.

З початку вересня цього року роздрібні ціни на автогаз знизилися в середньому на 15% - до 12,45-14 грн за літр через значне збільшення обсягу поставок цього виду палива з Казахстану на тлі обмеження імпорту з Росії.