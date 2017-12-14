Імпорт електромобілів з початку року зріс на 13%

Імпорт електромобілів за підсумками січня-листопада 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 13% і становить 2274 штуки, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

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Згідно з повідомленням, до державного бюджету імпортерами за вказаний період було сплачено 82,37 мільйона гривень ПДВ і 115,6 мільйона гривень акцизу.

ДФС нагадала, що депутати з 1 січня 2018 звільнили від сплати ПДВ та акцизного податку операції із ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Норма буде діяти протягом 2018 року.

"Наприклад, якщо зараз при ввезенні бюджетного електрокара Nissan Leaf 2016 випуску колишнього у вживанні, оформленого ДФС за вартістю 5600 доларів, імпортером було сплачено понад 34,3 тисячі гривень, то з нового року імпортери зекономлять понад 20% коштів за рахунок відсутності митних платежів", - йдеться в повідомленні Фіскальної служби.

Як повідомляв УНІАН, Податковий комітет Верховної Ради після прийняття депутатами змін до Податкового кодексу, що звільняють електромобілі від ПДВ і акцизу на імпорт, розробляє законопроект щодо стимулювання розвитку в Україні сервісних станцій для електромобілів.