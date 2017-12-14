Європейське агентство авіаційної безпеки не обмежуватиме польоти над сходом України - Омелян

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає, що Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) утримається від рекомендацій про обмеження польотів для європейських авіакомпаній над східною частиною України. Про це Омелян повідомив на прес-конференції.

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"Ми в активному діалозі з EASA та Єврокомісією. Поки немає підстав говорити про те, що ситуація якимось чином загрожує польотів у межах Дніпропетровського району польотної інформації (міжнародні аеропорти "Харків", "Дніпропетровськ" та "Запоріжжя" - УНІАН). Тому з боку європейських партнерів є повне порозуміння, і я вважаю, що це питання спокійно, в експертному середовищі буде вирішено позитивно для України", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня стало відомо, що в ЄС хочуть закрити повітряний простір над трьома українськими містами. Мова йде про міжнародних аеропортах "Харків", "Дніпропетровськ" та "Запоріжжя". За інформацією компанії "Нью Системс АМ", яка управляє міжнародним аеропортом "Харків", Державну авіаційну службу України від Європейського агентства авіаційної безпеки (EASA), що здійснює контроль за безпекою руху на авіаційному просторі Європи, надійшов проект бюлетеня, яким вводяться обмеження в авіаційному русі у східній частині України. Зокрема, в документі визнаються небезпечними польоти в межах Дніпропетровського району польотної інформації, в склад якого входять міжнародні аеропорти "Харків", "Дніпропетровськ" та "Запоріжжя". У зв'язку з цим харківські депутати звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Пізніше Гройсман доручив міністру інфраструктури Володимиру Омеляну спільно з керівниками інших міністерств, Державіаслужбою та СБУ невідкладно розглянути ситуацію щодо можливого обмеження польотів європейських авіакомпаній до кількох аеропортів східних областей України.