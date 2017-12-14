Київське метро продало два вагони за понад півмільйона: хто й навіщо їх придбав (фото, відео)
Гроші від продажу "Київський метрополітен" зобов'язався перерахувати до бюджету міста.
Комунальне підприємство "Київський метрополітен" продало два застарілих вагони за понад 0,5 млн грн. Про це повідомили у прес-службі підземки.
"Пам'ятайте ми продавали два вагони? Так ось, їх купили! Фантастичні перспективи за 546 тис. гривень отримав Міхаель Гальперін", - йдеться в повідомленні.
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Журналісти зв’язалися з Міхаелем Гальперіним та дізналися, навіщо він придбав вагони, передає ТСН.
"Точно не здамо на металобрухт. Ми займаємось готельним бізнесом. Є кілька цікавих ідей, поки не будемо їх розкривати, але в цьому напрямку. Поки не укладемо необхідних договорів, вагони забрати не зможемо", – розповів Гальперін.
Зазначимо, що гроші від продажу "Київський метрополітен" зобов'язався перерахувати до бюджету міста.
Як повідомляв УНІАН, КП "Київський метрополітен" виставило на аукціон на ProZorro два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Початкова ціна лоту складала 483 тисячі гривень.