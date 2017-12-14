Київське метро продало два вагони за понад півмільйона: хто й навіщо їх придбав (фото, відео)

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" продало два застарілих вагони за понад 0,5 млн грн. Про це повідомили у прес-службі підземки.

"Пам'ятайте ми продавали два вагони? Так ось, їх купили! Фантастичні перспективи за 546 тис. гривень отримав Міхаель Гальперін", - йдеться в повідомленні.

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Журналісти зв’язалися з Міхаелем Гальперіним та дізналися, навіщо він придбав вагони, передає ТСН.

"Точно не здамо на металобрухт. Ми займаємось готельним бізнесом. Є кілька цікавих ідей, поки не будемо їх розкривати, але в цьому напрямку. Поки не укладемо необхідних договорів, вагони забрати не зможемо", – розповів Гальперін.

Зазначимо, що гроші від продажу "Київський метрополітен" зобов'язався перерахувати до бюджету міста.

Як повідомляв УНІАН, КП "Київський метрополітен" виставило на аукціон на ProZorro два вагони метро, у яких закінчився термін експлуатації. Початкова ціна лоту складала 483 тисячі гривень.