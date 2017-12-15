ЄБРР виділить Дніпру 10 мільйонів євро на закупівлю нових тролейбусів

Європейський банк реконструкції та розвитку виділить на оновлення тролейбусного парку міста Дніпро (Дніпропетровська область) кредит у розмірі 10 мільйонів євро.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідну угоду про підготовку проекту кредитного фінансування сьогодні в Дніпрі підписали мер Борис Філатов і старший банкір ЄБРР, голова сектору інфраструктури в Україні Марк Магалецький.

За словами Філатова, за кошти кредиту ЄБРР будуть закуплені 50 нових тролейбусів, що становить більшу частину існуючого тролейбусного парку у місті.

Кредит буде наданий під повну фінансову гарантію міста Дніпро на 12 років зі ставкою 7% річних.

Філатов зазначив, що сподівається на надходження коштів кредиту ЄБРР вже в березні 2018 року.

Довідка УНІАН. ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку своєї діяльності в країні в 1993 році банк взяв на себе сукупні зобов'язання щодо надання коштів на суму майже 11,6 мільярда євро в рамках 383 проектів.