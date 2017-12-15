Україна з 2018 року перейде на постачання палива класу Євро-5 – експерт

Українські нафтотрейдери, у зв'язку з тим, що з початку 2018 року набирає чинності вимога закону про заборону обороту моторних палив екологічного класу Євро-4, повністю замістити імпортні поставки дизельного палива цього класу продуктом вищої якості дизпалива класу Євро-5.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

"У зв'язку зі вступом в силу вимог Технічного регламенту до автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палив, близько 40 імпортерів в 2018 році почнуть заповнювати відсутні поставки дизпалива Євро-5 шляхом диверсифікації або переглядати умови контрактів з виробниками", - сказав він, додавши, що на сьогодні частка дизельного палива класу Євро-4 у структурі імпорту відносно невелика - всього лише 9,3%.

Як зазначив експерт, цьогоріч на український ринок надходило дизпаливо Євро-4 виробництва Білорусі, Росії і Туркменістану.

Сіренко додав, що внутрішні виробники (Кременчуцький НПЗ і Шебелинський газопереробний завод) вже виробляють дизпалива тільки класу Євро-5.

"Державна "Укргазвидобування" на потужностях Шебелинського ГПЗ в 2018 році планує виробити 110 тисяч тонн ДТ виключно якості Євро-5", - сказав він.

Перехід на бензин класу Євро-5, за словами Сіренка, вже практично здійснено. Невеликим винятком є виробництво бензину А-80 класу Євро-4 компанією "Укргазвидобування" в рамках діючого контракту з Міноборони.

Як повідомляв УНІАН, з середини лютого Кременчуцький НПЗ почав випуск бензинів, які відповідають екологічному класу Євро-5. За підсумками 2017 року компанія планує збільшити обсяг переробки сирої нафти в порівнянні з 2016 роком на 25% - до 2,5 мільйона тонн нафти.

Довідка УНІАН. На кременчуцькому НПЗ (компанія-оператор "Укртатнафта") виробляються світлі нафтопродукти (бензини марок А-92 і А-95, дизельне паливо реактивне паливо), на темні нафтопродукти – мазут і бітум, а також скраплений газ. Сьогоднішня потужність переробки нафтової сировини на підприємстві становить близько 10,5 мільйона тонн на рік.

Шебелинський ГПЗ – завод з переробки газового конденсату і нафти з подальшим виробництвом нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива, скрапленого газу та ін). На сьогодні завод випускає бензини екологічного класу Євро-4 та Євро-5 і дизельне паливо Євро-5.