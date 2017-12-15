Наземний транспорт Києва обладнають безкоштовним Wi-Fi

Весь наземний громадський транспорт Києва до кінця січня 2018 року планують обладнати безкоштовним Wi-Fi. Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс". Відзначається, що устаткування транспорту Wi-Fi почалося наприкінці вересня цього року.

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Зараз завершено підключення до мережі Інтернет у трамваях депо ім. Шевченка (три маршруту) і Подільського депо (вісім маршрутів), автобусах автобусного парку № 5 (обслуговує 20 автобусних і 5 таксомоторних маршрутів - № 166, 182, 208, 228, 537).

Безкоштовно користуватися Wi-Fi можна в будь-якому автобусі, тролейбусі і трамваї, де в салоні є спеціальна наклейка і інструкція. Для того, щоб підключитися до Інтернету, потрібно відкрити браузер Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox або Opera) і перейти на сайт ewifi.com.ua.

Як повідомляється, роботи здійснюються завдяки співпраці КП "Київпастранс" з компанією "Є Wi-Fi".