Антимонопольний комітет оштрафував "Київстар"

Антимонопольний комітет України оштрафував мобільного оператора «Київстар» на 21 млн грн за недобросовісну конкуренцію, а саме - за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

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«Вчора, 14 грудня, комітет прийняв рішення у справі проти відповідача ПрАТ «Київстар» про недобросовісну конкуренцію у вигляді поширення інформації про умови тарифікації, яка вводить в оману... Накладено штраф у розмірі 21,3 млн грн», - повідомив він.

За словами Терентьєва, «Київстар» у своїй тарифній політиці використовував три типи тверджень, у двох з яких зазначалося, що тарифікація «посекундна».

«За фактом це твердження було неправдивим - вартість повної хвилини розмови списувалася в першу секунду розмови», - додав голова комітету.

У свою чергу, прес-служба «Київстару» повідомила, що претензії АМКУ не стосуються тарифікації голосових викликів.

«Київстар» завжди діє в інтересах абонентів і в рамках чинного законодавства України. З огляду на це, усвідомлюючи занепокоєння АМКУ щодо можливоъ недосконалості певних формулювань у комунікації з абонентами, компанія завчасно вжила відповідних заходів для того, щоб зробити таку комунікацію більш зрозумілою», - повідомили в компанії.

У компанії відзначають, що, згідно із законодавством, телеком-оператор самостійно встановлює тарифи і спосіб тарифікації тривалості надання послуги. Закон вимагає, щоб для обчислення вартості послуг застосовувалася тарифна одиниця - секунда, хвилина, обсяг даних, кількість повідомлень тощо.

Також у прес-службі додали, що питання про можливе оскарження «Київстаром» рішення АМКУ про накладення штрафу поки розглядається.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Антимонопольний комітет оштрафував мобільного оператора ТОВ "Лайфселл" на 19 млн 466,84 тис. грн за поширення інформації про тарифи, яка вводить абонента в оману.

«Київстар» у 2016 році збільшив чистий прибуток на 19,6% порівняно з 2015 роком - до 3,08 млрд грн, а чистий дохід - на 11%, до 14,96 млрд грн.

Довідка УНІАН. Компанія «Київстар», заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет. Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 млн користувачів. Акціонером «Київстару» є холдинг з російськими коренями VimpelCom (VEON).