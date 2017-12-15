Авторинок ЄС в плюсі: які машини купують європейці

Продажі нових легкових автомобілів у країнах Європейського Союзу (без урахування Мальти) у січні-листопаді 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 4,1% - до 14 млн одиниць, повідомляється в звіті Асоціації європейських виробників автомобілів (ACEA).

Згідно з опублікованими даними, за аналізований період всі основні європейські ринки показали зростання. Реєстрації автомобілів в Італії збільшилися на 8,7%, в Іспанії - на 7,8%, Німеччині – на 3%, у Франції - на 5,3%.

Повідомляється, що в листопаді 2017 року порівняно з торішнім показником продажі авто в ЄС зросли на 5,9% - до 1,216 млн одиниць.

За підсумками листопада майже всі авторинки Євросоюзу продемонстрували позитивні показники продажів автомобілів. Зокрема, зростання авторинку спостерігалося в Німеччині – 9,4%, Італії – на 6,8%, Іспанії – на 12,4%, Франції – на 10,3%. У той же час британський ринок минулого місяця показав зниження на 11,2%.

Лідерами за обсягом продажів, як і раніше, залишаються Німеччина (302,636 тис. авто), Франція (180,005 тис.) і Великобританія (163,541 тис.).

Лідером європейського авторинку залишається концерн Volkswagen. При цьому продажі компанії в порівнянні з торішнім результатом знизилися на 5,5% – до 299,009 тис. автомобілів. Ринкова частка компанії в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року незначно знизилася до 24,6% з 24,7%.

Автомобільний концерн PSA Group, що об'єднує бренди Peugeot і Citroen, в листопаді в порівнянні з торішнім показником збільшив обсяг продажів на 83,3% - до 196,650 тис. одиниць, частка компанії на ринку зросла з 9,3% до 16,2%.

Компанія Renault в листопаді посіла третє місце з результатом 137,009 тис. проданих авто, показавши при цьому зростання продажів на 10,1%, а частка компанії зросла до 11,3% з 10,8%.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року продажі легкових автомобілів в ЄС зросли на 6,8% – до 14,6 млн штук.

ACEA – Асоціація європейських виробників автомобілів, створена як лобістська організація європейських автовиробників.