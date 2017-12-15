Рекорд за 5 років: "Укравтодор" похвалився кількістю відремонтованих доріг

Державне агентство автомобільних доріг України («Укравтодор») планує за підсумками 2017 роки відремонтувати близько 2 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов'язків голови «Укравтодору» Славомір Новак на підсумковій річній прес-конференції міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

«Цього року ми відремонтували найбільшу кількість доріг за останні 5 років - 2,1 тисячі км доріг. Наприклад, в 2014 році було відремонтовано лише 102 км», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що наступного року в Україні може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч км доріг державного значення в разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 млрд грн.

Проект державного бюджету на 2018 рік передбачає збільшення фінансування будівництва і ремонту українських доріг на 37% порівняно з 2017 роком - до 44 млрд грн.

За інформацією уряду, в 2016 році в Україні було відремонтовано 816 кілометрів доріг, ще на 711 кілометрах покладено захисне покриття, «ямковий» ремонт проведено на 9 млн кв. км автодоріг. За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожню галузь України в 2016 році було профінансовано на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється щонайменше в 60 млрд грн.