Єгипет і Росія домовилися відновити авіасполучення

Авіасполучення між Москвою та Каїром відновиться з 1 лютого 2018 року.

Про це повідомило в п'ятницю міністерство цивільної авіації Єгипту, передає ТАСС.

"В ході візиту голови Мінавіації Шерифа Фатхі в Москву був підписаний спеціальний протокол про відновлення авіасполучення. На зустрічі досягнута домовленість про те, що уряди двох країн дають "зелене світло" авіакомпаніям запускати польоти між Москвою та Каїром з 1 лютого", - йдеться в оприлюдненій заяві для преси.

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За інформацією відомства, "кожна авіакомпанія буде приймати рішення про свої комерційні дії у відповідності з існуючими вимогами".

Питання про поновлення чартерів до Хургади та Шарм-ель-Шейху з'явиться на порядку денному у квітні. "Було прийнято рішення продовжувати контакти і знову зустрітися в квітні, щоб створити механізм відновлення [чартерних] польотів в єгипетські туристичні міста", - зазначається в комюніке.

Нагадаємо, польоти російських літаків до Єгипту були припинені 6 листопада 2015 року після теракту на борту російського лайнера А321 над Сінаєм, в результаті якого загинули 224 людини.

З 14 листопада були припинені польоти авіакомпанії EgyptAir до Росії.

Голова МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що компетентні органи Росії і Єгипту спільно працюють над підвищенням рівня безпеки в аеропортах Єгипту, після завершення цієї роботи можна буде ставити питання про відновлення повітряного сполучення.